Опишите ситуацию на матиматическом языке:куб суммы чисел х и у на 8 меньше их удвоенного произведения!
Алгебра
Опишите ситуацию на матиматическом языке:куб суммы чисел х и у на 8 меньше их удвоенного произведения!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х+у)³=х•у•2-8 Вроде бы правильно
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