Опишите ситуацию на матиматическом языке:куб суммы чисел х и у на 8 меньше их удвоенного произведения!

Алгебра

Опишите ситуацию на матиматическом языке:куб суммы чисел х и у на 8 меньше их удвоенного произведения!

Автор: Гость