Сколько лет живут черепахи?

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Зависит от вида черепахи. Красноухие живут 30 лет, гоферы - больше 50 лет, степные - 80 лет, средиземноморские черепахи - 125 лет, исполинские - до 200 лет. А одна гигантская черепаха прожила 150, а возможно, по некоторым данным - 250 лет