Что такое военная повесть? Заранее спасибо!
Литература
Что такое военная повесть? Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Название говорит само за себя. повесть, в которой говорится о каком-то событии военных лет. Например от лица какого-то командира или главнокомандующего написан рассказ, от повествует нам о том, что происходило на войне
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