Что такое дробь Обясните пж
Математика
Что такое дробь Обясните пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дробь-это когда вместо знака деления пишут черту дроби.
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