Я не могу решить задачу под номером 332 в 1 части учебника 5 класса как решить такую задачу продолжение дня ачасов чему равна продолжительность ночи нужно решить вычесление и найти его значение если а=8,10,12

Математика

Я не могу решить задачу под номером 332 в 1 части учебника 5 класса как решить такую задачу продолжение дня ачасов чему равна продолжительность ночи нужно решить вычесление и найти его значение если а=8,10,12

Автор: Гость