Я не могу решить задачу под номером 332 в 1 части учебника 5 класса как решить такую задачу продолжение дня ачасов чему равна продолжительность ночи нужно решить вычесление и найти его значение если а=8,10,12
Математика
Я не могу решить задачу под номером 332 в 1 части учебника 5 класса как решить такую задачу продолжение дня ачасов чему равна продолжительность ночи нужно решить вычесление и найти его значение если а=8,10,12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если а=8 то 24-8=16 часов если а=10 то 24-10=14 часов если а=12 то 24-12=12 часов
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