Контурная карта по Истории России(6 класс,издательство "Новосибирская фирма", контурная карта 9 "Смутное время в России в начале 17 века." Пришлите пожалуйста фотографию готовой карты, или ссылку на нее.Спасибо.+23 балла

История
Контурная карта по Истории России(6 класс,издательство "Новосибирская фирма", контурная карта 9 "Смутное время в России в начале 17 века." Пришлите пожалуйста фотографию готовой карты, или ссылку на нее.Спасибо.+23 балла
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К сожалению в интернете пока нету фотографий это контурной карты.Вы не отчаивайтесь,если карта выпущена недавно то ее непременно загрузят в сеть,если карта будет выпущена скоро то разумеется заранее ее фото никто выкладывать не станет.
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