Контурная карта по Истории России(6 класс,издательство "Новосибирская фирма", контурная карта 9 "Смутное время в России в начале 17 века." Пришлите пожалуйста фотографию готовой карты, или ссылку на нее.Спасибо.+23 балла

Гость: Гость:

К сожалению в интернете пока нету фотографий это контурной карты.Вы не отчаивайтесь,если карта выпущена недавно то ее непременно загрузят в сеть,если карта будет выпущена скоро то разумеется заранее ее фото никто выкладывать не станет.