Как сделать задачу номер 221

Математика
Как сделать задачу номер 221
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть одна часть - х граммов, тогда яблоки 4х граммов, груши 3х граммов сливы 2х граммов Уравнение: 4х+3х+2х=1800 9х=1800 х=1800:9 х=200 граммов Таким образом яблок взяли 4*200=800 г, груш 3*200=600 г, слив 2*200=400 г Ответ: 800г, 600 г, 400 г
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