Какие памятники есть в Солнечногорске

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Памятник Солнечногорцам, павшим в локальных войнах Мемориал Солнечногорцам, защитникам отечества Памятник Д.А. Драгунскому Памятник В.Н. Татищеву Памятник русалке Памятник на братской могиле Памятный знак Валерию Харламову