0,75×-2×=9+0,6×-0,5×

Математика
0,75×-2×=9+0,6×-0,5×
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,75х-2х=9+0,6х-0,5х 0,75х-2х-0,6х+0,5х=9 -1,25х-0,6х+0,5х=9 -1,85х+0,5х=9 -1,35х=9 Х=9:(-1,35)=900:135 Х=100/15=20/3 Ответ: 20/3
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