Наиши однокореные слова с непроизносимой согласной в корне слова свит участие ме??то

Русский язык
Наиши однокореные слова с непроизносимой согласной в корне слова свит участие ме??то
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 место- местечко, местный участие - участник, участвовать, а свит -это город 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Послушай песенку дождя и напиши.О чем рассказал мне осенний дождь?
Ответить
Қазақ тiлi
Напишите пословицы о дружбе на казахском с переводом. Заранее спасибо
Ответить
Алгебра
Катер на подводных крыльях двигаясь по течению реки , за 2 часа проходит такое же р??сстояние , какое он проходит за 2 часа 15 мин против течения ....
Ответить
Английский язык
Together with your class take part in an internet teenage forum on saving money
Ответить
Русский язык
Какие памятники есть в Солнечногорске
Ответить