Наиши однокореные слова с непроизносимой согласной в корне слова свит участие ме??то
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Наиши однокореные слова с непроизносимой согласной в корне слова свит участие ме??то
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
место- местечко, местный участие - участник, участвовать, а свит -это город
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