Послушай песенку дождя и напиши.О чем рассказал мне осенний дождь?

Гость: Гость:

Октябрь уже перевалил за середину, когда осень, наконец, вступила в свои права. Холодные дожди как будто смыли краски золота и багрянца, оставив лишь серую основу холста в оправе окна. Серое, низкое небо, серые деревья печально качают мокрыми ветками, серые дома. У природы осталась только одна краска, и она использует все ее оттенки, чтобы рисовать конец осени. Я люблю дождь осенью. Хоть и прогулки теперь не долги, как в ясные дни теплого бабьего лета, зато можно побродить по мокрым дорожкам осеннего парка. В такие дождливые дни есть возможность побыть наедине с мыслями вместе с задумчивой природой. Хочется немножко погрустить и набраться терпения, ведь скоро дождь закончится и его сменит снег, такой долгожданный и радостный. В лесу и в парках уже давно не поют птицы, а только слышен шум дождя, да хруст мокрых ветвей. Деревья почти все сбросили листья. Кое-где остался одинокий листок, который вот-вот сорвет ветром. Воздух влажный от дождя и не спеша идешь домой, чтобы окончательно не промокнуть.