Срочно помогите! Решите систему уравнений 3x+y=2 6x-5y=-3 15 баллов!!!
Алгебра
Срочно помогите! Решите систему уравнений 3x+y=2 6x-5y=-3 15 баллов!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выражаем у из 1 уравнения: y=2-3x; подставляем во 2: 6x-5(2-3x)=-3; 6x-10+15x=-3; 21x=7; x=7/21=1/3; y=2-3*1/3=2-1=1; Ответ: x=1/3; y=1;
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