Найди значения вырржений a+b если 1)а=6; b=-15;2) a=7,6;b=-5,3 3) a=-5/7; b=2/7.

Математика
Найди значения вырржений a+b если 1)а=6; b=-15;2) a=7,6;b=-5,3 3) a=-5/7; b=2/7.
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Гость:
-9 2,3 -3/7...............
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