Из 800 привезенных яиц 784 оказались целыми, а остальные разбитыми. Сколько % яиц привезли разбитыми?
Математика
Из 800 привезенных яиц 784 оказались целыми, а остальные разбитыми. Сколько % яиц привезли разбитыми?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 800-784 = 16(я) Привезли разбитыми 2) 800/100= 8 (я) 1 процент 3) 16/ 8=2(%) разбитых яиц
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
ПОМОГИТЕ СРОЧНО! обьясните правописание одной и две н в причастиях Просеянная мука, засушенные листья, торжественное обещание, картинная галерея, н...
Английский язык
Помогите вставить правильные формы глагола. - Look! Now we have a big house. We have four bedrooms, a dining room, a living room and a kitchen. ...