Из 800 привезенных яиц 784 оказались целыми, а остальные разбитыми. Сколько % яиц привезли разбитыми?

Математика

Из 800 привезенных яиц 784 оказались целыми, а остальные разбитыми. Сколько % яиц привезли разбитыми?

Автор: Гость