Вычислить массу серы, необходимую для получения 16 грамм оксидо серы
Химия
Вычислить массу серы, необходимую для получения 16 грамм оксидо серы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(S)-? m(SO2)=16гр M(SO2)=32+16×2=64г/моль {16----х {64---32 Х=16×32÷64=8гр Ответ:масса серы 8 гр
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