какие права ребёнка здесь нарушены?(как называется правило в правах ребёнка?) Лебеди:Ох какой ты безобразный,неуклюжий , уходи отсюда , Утёнок: ну что же я поделаю раз я такой? Лебеди: Вот станешь красивым или таким как все...
Обществознание
какие права ребёнка здесь нарушены?(как называется правило в правах ребёнка?) Лебеди:Ох какой ты безобразный,неуклюжий , уходи отсюда , Утёнок: ну что же я поделаю раз я такой? Лебеди: Вот станешь красивым или таким как все, тогда приходи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Родители или законные представители не имеют выгнать ребёнка из дома.
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