какие права ребёнка здесь нарушены?(как называется правило в правах ребёнка?) Лебеди:Ох какой ты безобразный,неуклюжий , уходи отсюда , Утёнок: ну что же я поделаю раз я такой? Лебеди: Вот станешь красивым или таким как все...

Обществознание

какие права ребёнка здесь нарушены?(как называется правило в правах ребёнка?) Лебеди:Ох какой ты безобразный,неуклюжий , уходи отсюда , Утёнок: ну что же я поделаю раз я такой? Лебеди: Вот станешь красивым или таким как все, тогда приходи

Автор: Гость