Напишите 3 предложения с инаязычными словами➕
Русский язык
Напишите 3 предложения с инаязычными словами➕
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я люблю играть в компьютер. По утрам я обычно пью кофе. Тёмный шоколад - самый полезный.
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