Какое из этих слов объединяет вороны и шляпу проглотить, проморгать, прогуляться, промолчать, прокаркать

Русский язык

Какое из этих слов объединяет вороны и шляпу проглотить, проморгать, прогуляться, промолчать, прокаркать

Автор: Гость