Какое из этих слов объединяет вороны и шляпу проглотить, проморгать, прогуляться, промолчать, прокаркать
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Какое из этих слов объединяет вороны и шляпу проглотить, проморгать, прогуляться, промолчать, прокаркать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ б) проморгать, т.к. это синоним к словам "проворонить" и "прошляпить".
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