Почему Людовика XI называли "всемирным пауком"

История
Почему Людовика XI называли "всемирным пауком"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Людовик свёл политику к интригам, в чём сильно преуспел. Правда, намерения у него были благие - объединение Франции и борьба с самостоятельностью крупных феодалов. Так что "всемирный паук" - это за хитрость, интриги и коварство, а также успехи в объединении Франции.
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