Этого слова надо делать предложение Выздоравливай
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Этого слова надо делать предложение Выздоравливай
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вскоре я выздоровел, и мог перебраться на мою квартиру
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