Напиши название основных видов деятельности
Обществознание
Напиши название основных видов деятельности
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Игра, труд, учение, общение
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