Срочно¡!!!¡!!!¡!!!¡ Помогите! текст- выделить суффиксы,время,вид,все причастные обороты , если они есть!Вставить знаки препинания! Покровский собор построенный в память о победе русских войск над кавказским ханством состоит из ...

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Срочно¡!!!¡!!!¡!!!¡ Помогите! текст- выделить суффиксы,время,вид,все причастные обороты , если они есть!Вставить знаки препинания! Покровский собор построенный в память о победе русских войск над кавказским ханством состоит из 9 церквей удивительно гармонично объединенных в одну группу. Собор возведенный по поведению Ивана Грозного заводчик Постников и бар мой заслуженный считается одним из шедевров русский архитекторы. У подножия Покровского собора сохраняется Любное место соруженная более 400 лет назад и памятник Минину и Пожарскому созданные скульптура Мартосом. На Красную Площадь выходят две самые высокие башни кремля построенный в конце 15 века Спасская и Никольская.

Автор: Гость