СРОЧНО ПОМОГИТЕ!!!! УМОЛЯЮ!!! 1) Периметр прямоугольника равен 72 см, а одна из его сторон в 3 раза больше другой. А) Найдите площадь прямоугольника. Б) Найдите периметр треугольника построенного на стороне прямоугольника, ...

Математика

СРОЧНО ПОМОГИТЕ!!!! УМОЛЯЮ!!! 1) Периметр прямоугольника равен 72 см, а одна из его сторон в 3 раза больше другой. А) Найдите площадь прямоугольника. Б) Найдите периметр треугольника построенного на стороне прямоугольника, все стороны треугольника равны. 2)Прямоугольник разделен на 2 прямоугольные части так,что площадь одной в 2 раза меньше площади другой. Найдите периметр каждой части и определите вид четырехугольника (прямоугольник или квадрат) 3) Периметр прямоугольника равен 15 см, а одна из его сторон на 15мм больше другой. А) Найти стороны прямоугольника . Найти площадь прямоугольника. Б) Найти площади квадратов , построенных на сторонах этого прямоугольника. В)Найти периметры этих квадратов и выразить в сантиметрах. Г)Начертите полученную фигуру (НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО) 4) На стороне прямоугольника, периметр которого 54 см, поставили точку. Эта точка разделила сторону на два отрезка, один из которых в два раза больше другого. Через точку провели отрезок, который разделил прямоугольник на два других прямоугольника. Найдите стороны и площади получившихся прямоугольников, если известно, что одна из сторон исходного прямоугольника равна стороне квадрата, площадь которого 36 см². Рассмотрите все возможные случаи. 5) Периметр прямоугольника 32 см. На одной из его сторон построен квадрат, площадь которого 36 см² . На стороне данного прямоугольника построен новый прямоугольник, площадь которого в 2 раза больше площади данного прямоугольника. Найдите периметр нового прямоугольника. 6) Из города Ржев в город Окольный в 5 часов утра одновременно навстречу друг другу выехал автомобиль "Тойота" и автомобиль "Хонда". К 9 часам утра расстояние между ними стало 525 км, а в 12 ч они встретились. Известно, что "Хонда" за 3 часа проезжала на 45 км меньше, чем "Тойота" А) Определите скорости обеих машин. Б) Найдите расстояние от Ржева до Окльного. 7) ПОСЛЕДНИЙ. Два автомобиля вышли одновременно навстречу друг другу. Встретившись через 5 часов , они продолжили свой путь, е останавливаясь. Через 3 часа после встречи расстояние между автомобилями было 135 км, за это время второй прошел на 15 км больше первого. Сколько времени после встречи потребуется второму автомобилю для завершения своего пути?

Автор: Гость