СРОЧНО ПЖ Дополните схему нужными компонентами
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СРОЧНО ПЖ Дополните схему нужными компонентами
Ответ(ы):
Гость:
1. Целые числа: два,трстодвадцать 2. Дробные числа: одна вторая, три четвёртых. 3. Собирательные числительные: пятеро друзей, семеро козлят
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