СРОЧНО! решить квадратное уравнение +x-15=0
Математика
СРОЧНО! решить квадратное уравнение +x-15=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Dtnth Магистр 2x^3-9x^2+4x+15=0 перепишем в виде2x^3+2x^2-11x^2-11x+15x+15=0 группируем(2x^3+2x^2)-(11x^2+11x)+(15x+15)=0 выделяем общий множитель 2x^2(x+1)-11x(x+1)+15(x+1)=0(2x^2-11x+15)(x+1)=0 откудаx+1=0 или 2x^2-11x+15=0с первого уравненияx1=-1решаем второе (квадратное) уравнение:2x^2-11x+15=0D=(-11)^2-4*2*15=1x2=(11+1)/(2*2)=3x3=(11-1)/(2*2)=2.5 ответ: -1; 2.5; 3
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