СРОЧНО СРОЧНО СРОЧНО СРОЧНО СРОЧНО НОМЕР 7 и 9 помогите пожалуйста буду бесконечно благодарна

Математика

СРОЧНО СРОЧНО СРОЧНО СРОЧНО СРОЧНО НОМЕР 7 и 9 помогите пожалуйста буду бесконечно благодарна

Автор: Гость