СРОЧНО СРОЧНО СРОЧНО СРОЧНО СРОЧНО НОМЕР 7 и 9 помогите пожалуйста буду бесконечно благодарна
Математика
СРОЧНО СРОЧНО СРОЧНО СРОЧНО СРОЧНО НОМЕР 7 и 9 помогите пожалуйста буду бесконечно благодарна
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самосвал 92 : 4 будет 23 92:2будет 46 46 : 23 =2 в два раза
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