Срочно !!!! Сумма двух углов, которые получаются при пересечении двух прямых, ровн?? 50 градусов найдите эти углы

Геометрия
Срочно !!!! Сумма двух углов, которые получаются при пересечении двух прямых, ровн?? 50 градусов найдите эти углы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При пересечении образуются 4 угла. Сумма смежных углов равна 180°. Значит в условии углы вертикальные, а вертикальные углы равны.  Значит каждый из них равен 50 / 2=25°. Смежные им углы равны 180-25=155°. Ответ: 25°, 25°, 155°, 155°.
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