Срочно !!!! Сумма двух углов, которые получаются при пересечении двух прямых, ровн?? 50 градусов найдите эти углы

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При пересечении образуются 4 угла. Сумма смежных углов равна 180°. Значит в условии углы вертикальные, а вертикальные углы равны. Значит каждый из них равен 50 / 2=25°. Смежные им углы равны 180-25=155°. Ответ: 25°, 25°, 155°, 155°.