СРОЧНО!!! Вынесите общий множитель за скобки: (2a+5b)^3(3a-5)-(2a+5b)^2(6a^2-25b)

Алгебра
СРОЧНО!!! Вынесите общий множитель за скобки: (2a+5b)^3(3a-5)-(2a+5b)^2(6a^2-25b)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2a+5b)^2(2a+5b)(3a-5)-(6a^2-25b)=(2a+5b)^2(6a^2-10a+15ab-25b)-6a^2+25b=(2a+5b)^2(3b-2)5a
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