Срочно10 предложений: 5 с Н-НН в прилагательных (от сущ. и глаголов), 5 - НН в причастиях

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Срочно10 предложений: 5 с Н-НН в прилагательных (от сущ. и глаголов), 5 - НН в причастиях

Автор: Гость