Срочно10 предложений: 5 с Н-НН в прилагательных (от сущ. и глаголов), 5 - НН в причастиях
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Срочно10 предложений: 5 с Н-НН в прилагательных (от сущ. и глаголов), 5 - НН в причастиях
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Погода солнеч(...)ая. девочка чудес(...)ая. тетрадь прекрас(...)ая. сумка замечатель(...)ая. скатерть дли(...)ая. графин глиня(...)ый. палочка волшеб(...)ая. девочка ум(...)ая. предложение слож(...)ое. задание труд(...)ое
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