Вычеслите наиболее удобным способом. ПОМОГИТЕ БЫСТРО. ТОЧКИ ЭТО ПУСТОЕ МЕСТО.помогите пожалусто

Математика
Вычеслите наиболее удобным способом. ПОМОГИТЕ БЫСТРО. ТОЧКИ ЭТО ПУСТОЕ МЕСТО.помогите пожалусто
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2 3/13(3 3/7+2 1/7) = 2 3/13 * 5 4/7 = 29/13 * 39/7 = (29*3)/7 = 87/7 = 12 3/7
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