Ответьте пожалуйста на вопросы какова роль белков в организме и как можно обнаружить неорганические вещества

Биология
Ответьте пожалуйста на вопросы какова роль белков в организме и как можно обнаружить неорганические вещества
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3) роль белков в организме: каталитическая, структурная, энергетическая, сократительная, двигательная, транспортная, запасающая, защитная, регуляторная. Хотя смотря какой класс у вас, возможно достаточно выбрать только строительную функцию 4) почти все органические вещества горят, поджигаем, то, что остается (зола) и есть неорганические вещества. или с помощью специальных химических реакций
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