Ответьте пожалуйста на вопросы какова роль белков в организме и как можно обнаружить неорганические вещества

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3) роль белков в организме: каталитическая, структурная, энергетическая, сократительная, двигательная, транспортная, запасающая, защитная, регуляторная. Хотя смотря какой класс у вас, возможно достаточно выбрать только строительную функцию 4) почти все органические вещества горят, поджигаем, то, что остается (зола) и есть неорганические вещества. или с помощью специальных химических реакций