Ответьте пожалуйста на вопросы какова роль белков в организме и как можно обнаружить неорганические вещества
Биология
Ответьте пожалуйста на вопросы какова роль белков в организме и как можно обнаружить неорганические вещества
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3) роль белков в организме: каталитическая, структурная, энергетическая, сократительная, двигательная, транспортная, запасающая, защитная, регуляторная. Хотя смотря какой класс у вас, возможно достаточно выбрать только строительную функцию 4) почти все органические вещества горят, поджигаем, то, что остается (зола) и есть неорганические вещества. или с помощью специальных химических реакций
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Поезд выехал из города ехал 5 часов со скоростью 84 километров час оставшийся путь ??о конца города X в 5 раз меньше и каково расстояние от города ...
Математика
Математика
Помогите пожалуйста решить уравнение 170 плюс 2160 разделить скобка открывается икс минус 18 скобка закрывается равно 350