Поезд выехал из города ехал 5 часов со скоростью 84 километров час оставшийся путь ??о конца города X в 5 раз меньше и каково расстояние от города А до города Б

Математика

Поезд выехал из города ехал 5 часов со скоростью 84 километров час оставшийся путь ??о конца города X в 5 раз меньше и каково расстояние от города А до города Б

Автор: Гость