Поезд выехал из города ехал 5 часов со скоростью 84 километров час оставшийся путь ??о конца города X в 5 раз меньше и каково расстояние от города А до города Б
Математика
Поезд выехал из города ехал 5 часов со скоростью 84 километров час оставшийся путь ??о конца города X в 5 раз меньше и каково расстояние от города А до города Б
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5x84=420 420:5=84 420+84=504
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