Помогите пожалуйста решить уравнение 170 плюс 2160 разделить скобка открывается икс минус 18 скобка закрывается равно 350
Математика
Помогите пожалуйста решить уравнение 170 плюс 2160 разделить скобка открывается икс минус 18 скобка закрывается равно 350
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
170+2160:(х-18)=350 2160:(х-18)=350-170 2160:(х-18)=180 (х-18)2160:180 х-18=12 х=12+18 х=30 Проверка 170+2160:(30-18)=170+2160:12=170+180=350
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