Помогите пожалуйста решить уравнение 170 плюс 2160 разделить скобка открывается икс минус 18 скобка закрывается равно 350

Математика
Помогите пожалуйста решить уравнение 170 плюс 2160 разделить скобка открывается икс минус 18 скобка закрывается равно 350
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
170+2160:(х-18)=350 2160:(х-18)=350-170 2160:(х-18)=180 (х-18)2160:180 х-18=12 х=12+18 х=30 Проверка 170+2160:(30-18)=170+2160:12=170+180=350
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