7 класс сочинение на тему для чего нужно знать правила дорожного движения
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7 класс сочинение на тему для чего нужно знать правила дорожного движения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По улицам ходят не только пешеходы. По ним ездят легковые и грузовые автомобили, автобусы, троллейбусы, трамваи. Транспорт конечно же облегчает жизнь людей, но он является и источником повышенной опасности. Чтобы спокойно чувствовать себя на улице, человек должен знать и выполнять правила дорожного движения. Переходить дорогу можно только по переходу на зелёный сигнал светофора.При переходе улицы (с двусторонним движением) смотри вначале налево, а затем — направо.Нельзя играть и бегать вблизи проезжей части. Правила дорожного движения позволяют машинам и людям на улицах не мешать друг другу. Управляют движением автомобилей и пешеходов на улице светофоры,дорожная разметка и дорожные знаки. Зелёный сигнал светофора (для пешеходов — зелёный идущий человек) разрешает движение. Жёлтый сигнал предупреждает о смене сигнала. Красный сигнал светофора (для пешеходов — красный стоящий человек) запрещает движение. Иногда вместо светофора движение транспорта и пешеходов на перекрёстке направляет милиционер-регулировщик.
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