7 класс сочинение на тему для чего нужно знать правила дорожного движения

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По улицам ходят не только пешеходы. По ним ездят легковые и грузовые автомобили, автобусы, троллейбусы, трамваи. Транспорт ко­нечно же облегчает жизнь людей, но он яв­ляется и источником повышенной опасности. Чтобы спокойно чувствовать себя на улице, человек должен знать и выполнять правила дорожного движения. Переходить дорогу можно только по пере­ходу на зелёный сигнал светофора.При переходе улицы (с двусторонним дви­жением) смотри вначале налево, а затем — направо.Нельзя играть и бегать вблизи проезжей части. Правила дорожного движения позволяют ма­шинам и людям на улицах не мешать друг другу. Управляют движением автомобилей и пешеходов на улице светофоры,дорожная разметка и дорож­ные знаки. Зелёный сигнал светофора (для пешехо­дов — зелёный идущий человек) разреша­ет движение. Жёлтый сигнал предупреждает о смене сигнала. Красный сигнал светофора (для пешеходов — красный стоящий человек) запрещает движение. Иногда вместо светофора движение транс­порта и пешеходов на перекрёстке направляет милиционер-регулировщик.