Із міста А до міста В виїхав автобус зі швідкостью 60 км/год. через 2 год із міста А в тому самому напрямку виїхав автомобиль. через якій час після виїзду автомобиль надоздожене автобус, якщо він за годину проїжджає на 30 км бі...

Математика
Із міста А до міста В виїхав автобус зі швідкостью 60 км/год. через 2 год із міста А в тому самому напрямку виїхав автомобиль. через якій час після виїзду автомобиль надоздожене автобус, якщо він за годину проїжджає на 30 км більш ніж автобус
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90 (х-2) = 60х90х-180 = 60х90х-60х = 18030х = 150х = 180: 30 = 6 6-4= 2
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