Із міста А до міста В виїхав автобус зі швідкостью 60 км/год. через 2 год із міста А в тому самому напрямку виїхав автомобиль. через якій час після виїзду автомобиль надоздожене автобус, якщо він за годину проїжджає на 30 км бі...

Математика

Із міста А до міста В виїхав автобус зі швідкостью 60 км/год. через 2 год із міста А в тому самому напрямку виїхав автомобиль. через якій час після виїзду автомобиль надоздожене автобус, якщо він за годину проїжджає на 30 км більш ніж автобус

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