Помогите!Морфологический разбор слово:С дерева.
Русский язык
Помогите!Морфологический разбор слово:С дерева.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(С) дерева - существительное, (С чего? Откуда?) Н.ф. - дерево, нарицательное, неодушевлённое, средний род, 2 склонение, родительный падеж, единственное число. В предложение выполняет роль обстоятельства.
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