Помогите!Морфологический разбор слово:С дерева.

Русский язык
Помогите!Морфологический разбор слово:С дерева.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(С) дерева - существительное, (С чего? Откуда?) Н.ф. - дерево, нарицательное, неодушевлённое, средний род, 2 склонение, родительный падеж, единственное число. В предложение выполняет роль обстоятельства. 
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