Сколько килограммов меди получается из 120 т обогащенной горной породы, содержащей 20% сульфида меди, если выход меди составляет 90% от теоретически возможного?

Химия
Сколько килограммов меди получается из 120 т обогащенной горной породы, содержащей 20% сульфида меди, если выход меди составляет 90% от теоретически возможного?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Теоретический процесс извлечения меди из сульфида:  Cu₂S ⇒ 2Cu + S 1. Расчет массы сульфида меди (I) в руде:  m(Cu₂S) = w(Cu₂S)*m(руды) = 0,2*120т = 24т, 24000 кг 2. Расчет количества вещества сульфида меди (I): n = m/M = 24000кг/160 кг/кмоль = 150 кмоль 3. По уравнению реакции:  n(Cu) = 2n(Cu₂S) = 2*150 кмоль = 300 кмоль 4. Расчет массы меди: m(Cu) = n()Cu*M(Cu) = 64кг/кмоль*300 кмоль = 19200 кг или 19,2 т Это рассчитали теоретическую массу. Рассчитаем практическую массу:  m(Cu практ.) = η*m(Cu теор.) = 0,9*19,2 т = 17,28 т Ответ:,,,,,, Мы так учили
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