Что такое Делитель и Кратное)
Алгебра
Что такое Делитель и Кратное)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Делитель- число на которое делится делимое. Кратное -число, делящееся на данное целое число без остатка. Например : 12 кратно 3
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