Аня и Маша стреляли в тире. Аня попала в мишень 3 раза из 5 выстрелов, а Маша -5 раз из 8 выстрелов. Кто из девочек стрелял лучше?
Математика
Аня и Маша стреляли в тире. Аня попала в мишень 3 раза из 5 выстрелов, а Маша -5 раз из 8 выстрелов. Кто из девочек стрелял лучше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маша стреляла больше
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Как найти радиус окружности описанной около треугольника если известны длина стороны и градусная мера противолежащего ей угла треугольника ?
Русский язык
Русский язык
Есть ли среди этих глаголов глаголы с неизменяемой формой глагола: соберут, убега??, претендовать, расписать.
Обществознание