Аня и Маша стреляли в тире. Аня попала в мишень 3 раза из 5 выстрелов, а Маша -5 раз из 8 выстрелов. Кто из девочек стрелял лучше?

Математика

Аня и Маша стреляли в тире. Аня попала в мишень 3 раза из 5 выстрелов, а Маша -5 раз из 8 выстрелов. Кто из девочек стрелял лучше?

Автор: Гость