Общее с русью и отличия от Европы в организации власти

История
Общее с русью и отличия от Европы в организации власти
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Деление «всемирной истории» на Древнюю историю, Историю средних веков, Новую и Новейшую историю одно из традиционных обобщений, которое становится почти бессмысленным при ближайшем рассмотрении, особенно с точки зрения действительно всего мира – то есть принимая во внимание историческое развитие не только Европы, но и других континентов. По сути дела, это общепринятое деление было произведено, имея в виду только историю Европы, и только относительно европейской истории оно имеет какой‑либо смысл.В Европе средние века были, главным образом, периодом феодализма. Феодальные институты развились в результате вырождения Римской империи, ее распада под давлением «варваров», преимущественно германцев, приспособления тевтонских институтов к романским и наоборот.

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Решите пж упражнение 157
Ответить
Русский язык
Есть ли среди этих глаголов глаголы с неизменяемой формой глагола: соберут, убега??, претендовать, расписать.
Ответить
Обществознание
Помогите пожалуйста заполнииить таблицу нужно срочнооо
Ответить
Химия
Какой заряд имеет V в соединении VO
Ответить
Математика
На отрезки XY=28 см отметили точку R такую,что XR=14 см, и точку P такую,что YP=19 см.Найдите длину отрезка RP
Ответить