Как найти радиус окружности описанной около треугольника если известны длина стороны и градусная мера противолежащего ей угла треугольника ?

Геометрия

Как найти радиус окружности описанной около треугольника если известны длина стороны и градусная мера противолежащего ей угла треугольника ?

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