Как найти радиус окружности описанной около треугольника если известны длина стороны и градусная мера противолежащего ей угла треугольника ?
Геометрия
Как найти радиус окружности описанной около треугольника если известны длина стороны и градусная мера противолежащего ей угла треугольника ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расширенная теорема синусов. Радиус окружности, описанной около треугольника, равен отношению стороны треугольника к удвоенному синусу противолежащего угла: R = a/(2*sinA) = b(2*sinB) = c/(2*sinC).
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