Как найти радиус окружности описанной около треугольника если известны длина стороны и градусная мера противолежащего ей угла треугольника ?

Геометрия
Как найти радиус окружности описанной около треугольника если известны длина стороны и градусная мера противолежащего ей угла треугольника ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расширенная теорема синусов. Радиус   окружности, описанной около треугольника, равен отношению стороны треугольника к удвоенному синусу противолежащего угла:   R = a/(2*sinA) = b(2*sinB) = c/(2*sinC).

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