За коробку конфет заплатили на 100 рублей больше , чем за коробку печенья. Сколько с??оит коробка конфет , если она в пять раз дороже коробки печенья ?

Математика

За коробку конфет заплатили на 100 рублей больше , чем за коробку печенья. Сколько с??оит коробка конфет , если она в пять раз дороже коробки печенья ?

Автор: Гость