За коробку конфет заплатили на 100 рублей больше , чем за коробку печенья. Сколько с??оит коробка конфет , если она в пять раз дороже коробки печенья ?
Математика
За коробку конфет заплатили на 100 рублей больше , чем за коробку печенья. Сколько с??оит коробка конфет , если она в пять раз дороже коробки печенья ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
125рублей ))))))))))))))))))
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