Сочинение рассуждение на тему Роль прилагательных в речи

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Каждый предмет имеет признаки, в которых проявляется его особенность. Для названия признаков предметов в языке есть специальные слова. Это прилагательные. Прилагательные помогают нам выделить нужный предмет из многих одинаковых предметов. Например, нам нужен карандаш, и Вы говорите товарищу: "Дай карандаш. " - "Какой? " - "Дай красный". Так с помощью прилагательного выделяется один предмет из нескольких однотипных. Наша речь без прилагательных была бы похожа на картину, написанную серой краской. Прилагательные позволяют передать красоту, яркость, разнообразие окружающих нас предметов, делают нашу речь выразительнее и точнее. С прилагательными речь как яркая цветная картина, может быть, даже ещё ьогаче, чем картина, так как прилагательные не только обозначают цвета предметов, их звуки, запахи, вкус, но и выражают отношение к предметам, о которых говорится: "Лес, точно терем расписной, Лиловый, золотой, багряный, Весёлой, пёстрою стеной Стоит над светлою поляной. (И. Бунин. )