В двух лодках 12 гребцов.в одной из них 8 гребцов.сколько гребцов в другой лодке?

Математика
В двух лодках 12 гребцов.в одной из них 8 гребцов.сколько гребцов в другой лодке?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего - 12 гребцов В одной - 8 гребцов В другой - ? 12-8=4 (гребца) Ответ: в другой лодке 4 гребца
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