Log (2x+1) по основанию 0,5 lt; log (2-3x) по основанию 2
Математика
Log (2x+1) по основанию 0,5 lt; log (2-3x) по основанию 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перейдем к основанию 2 -log(2)(2x+1)<log(2)(2-3x) log(2)1/(2x+1)+og(2)(2-3x)>0 {2x+1>0⇒x>-0,5 {2-3x>0⇒x<2/3 log(2){(2-3x)(2x+1)]>0 (2-3x)(2x+1)>1 4x+2-6x²-3x-1>0 6x²-x-1<0 D=1+24=25 x1=(1-5)/12=-1/3 x2=(1+5)/12=1/2 -1/3<x<1/2+ -0,5<x<2/3 x∈(-1/3;1/2)
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