Написать сказку про двойку и пятерку
Математика
Написать сказку про двойку и пятерку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жили-были Двойка и Пятерка. Двойка завидовала Пятерке. Пятерку все любили, ее хотели получить дети, и они очень радовались, когда в дневнике появлялась красивая пузатая Пятерка. Рядом с Пятеркой жила Двойка. Ее никто не любил. Не было такого ученика, который бы желал ее видеть в дневнике.
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