Написать сказку про двойку и пятерку

Гость: Гость:

Жили-были Двойка и Пятерка. Двойка завидовала Пятерке. Пятерку все любили, ее хотели получить дети, и они очень радовались, когда в дневнике появлялась красивая пузатая Пятерка. Рядом с Пятеркой жила Двойка. Ее никто не любил. Не было такого ученика, который бы желал ее видеть в дневнике.