Цветники расцвели 8 белых и 7 красных роз для составления букета срезали 5 роз скол??ко роз осталось цветники
Математика
Цветники расцвели 8 белых и 7 красных роз для составления букета срезали 5 роз скол??ко роз осталось цветники
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)8+7=15(р)-розцвіли; 2)15-5=10(р)-залишилося. Відповідь:10 роз залишилося.
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