Пожалуйста помогите не могу понять что такое морфологический разбор слова
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Пожалуйста помогите не могу понять что такое морфологический разбор слова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Морфологический разбор слова,т.е.характеристика слова. смотря еще разбор чего,причастие,существительно,прилагательное,глагол и т.д. разные есть,а если что-то определенное то слово задай вопрос. там идет: 1)часть речи-обозначает н.ф. 2)постоянные и не постоянные признаки(опять же таки смотря у какой части речи) 3)синтаксическая роль в предложении
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