Помогите пж срочно пж

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Помогите пж срочно пж
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь — 104 см, периметр — 42 см. Второе задание обрезано.
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