СРОЧНОО..сколько трехзначных чисел можно составить из цифр 1 2 4 5 6,если цифры в записи числа не повторяются
Алгебра
СРОЧНОО..сколько трехзначных чисел можно составить из цифр 1 2 4 5 6,если цифры в записи числа не повторяются
Ответ(ы):
Гость:
На первое место можно выбрать одну из 5 цирф, на второе - одну из оставшихся 4х, а на третье - одну из 3х оставшихся. Тогда ответ: 5*4*3=60 Ответ: 60 трехзначных чисел
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